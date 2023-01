I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Egitto: segretario Consiglio sicurezza russo incontra ministro Esteri Shoukry - Il segretario del Consiglio di sicurezza russo ha avuto oggi un incontro con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, che si trova a Mosca in visita ufficiale. Come ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di sicurezza russo, si è parlato delle questioni di cooperazione bilaterale, nonché "della collaborazione di Mosca e Cairo per garantire la sicurezza regionale ed internazionale". (segue) (Res)