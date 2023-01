I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Ahmed Fahmy è il nuovo portavoce della presidenza della Repubblica - Il diplomatico egiziano Ahmed Fahmy è il nuovo portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica d'Egitto. Fahmy succede all'ambasciatore Bassam Rady, che assumerà le funzioni di ambasciatore d'Egitto in Italia. Ahmed Fahmy ha ricoperto la carica di consigliere politico presso la missione permanente dell'Egitto presso le Nazioni Unite a New York, seguendo una serie di importanti fascicoli politici. Nella sua carriera, Fahmy ha lavorato presso il Consolato generale d'Egitto a Londra e presso l'ambasciata d'Egitto ad Abidjan, in Costa d'Avorio, oltre ad aver svolto il ruolo di consigliere presso l'ufficio del portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica. Fahmy è stato anche membro dell'ufficio degli assistenti del ministro degli Affari esteri. Fahmy ha conseguito una laurea in economia all'Università del Cairo nel 1999, oltre a un master e un dottorato di ricerca in relazioni internazionali e scienze politiche nel Regno Unito. (segue) (Res)