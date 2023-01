I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Economia incontra ambasciatore di Svizzera, focus su cooperazione - Il ministro dell'Economia e della Pianificazione della Tunisia, Samir Said, ha incontrato l'ambasciatore di Svizzera a Tunisi, Joseph Philippe Ringli. Lo riferisce il ministero tunisino in una nota in cui specifica che l'incontro ha riguardato lo stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti di cooperazione finanziaria e tecnica esistenti tra i due Paesi, in particolare quelli relativi al sostegno alla transizione democratica, alla governance, alla formazione professionale, allo sviluppo locale e al turismo. Durante l'incontro sono state discusse anche le opportunità disponibili per migliorare gli scambi commerciali e stimolare le imprese svizzere a investire in Tunisia in settori promettenti come l'industria farmaceutica, l'industria alimentare e il turismo, nonché le possibilità disponibili per rafforzare la cooperazione tecnica e beneficiare dall'esperienza svizzera per lo sviluppo delle singole regioni. L'incontro è stato anche l’occasione per esaminare le principali riforme approvate dal governo del Paese nordafricano. (segue) (Res)