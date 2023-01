© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: esportazioni tessile e abbigliamento superano i numeri pre-Covid - Le esportazioni del settore tessile e dell'abbigliamento della Tunisia, un settore dove l'Italia è presente con centinaia di aziende, hanno registrato una crescita del 21,28 per cento durante il 2022, raggiungendo quota 2,806 miliardi di euro. Secondo i dati del ministero dell'Industria, questi risultati hanno superato il valore delle esportazioni registrato durante l'anno 2019, prima della pandemia di Covid, sia in dinari che in euro, rispettivamente del 19,21 per cento (7.680,9 milioni di dinari) e del 20,46 per cento (2.329,4 milioni di euro). Anche le esportazioni di dicembre 2022 hanno registrato una crescita in euro del 14,11 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie a un valore di 261,1 milioni di euro. I Paesi dell'Unione Europea rappresentano la principale destinazione delle esportazioni tunisine di capi confezionati, soprattutto verso i mercati francese, italiano, tedesco, belga, spagnolo, portoghese, olandese ed altri. Vale la pena ricordare che l Tunisia è una importante piattaforma manifatturiera per l’industria italiana: nel Paese operano quasi 1.000 società a capitale italiano e molte altre potrebbero aggiungersi per effetto della disaffezione degli ultimi anni rispetto a produzioni in Asia, anche per evidenti motivi logistici. (Res)