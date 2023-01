Antimafia: in corso in Aula Camera voto odg su istituzione commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminata la votazione degli articoli, è in corso nell'Aula della Camera il voto sugli ordini del giorno presentati al testo unificato delle proposte di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. L'accelerazione dei lavori si è avuta grazie all'intervento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha annunciato il via libera ad un giurì d'onore sulle dichiarazioni di questa mattina, rese sempre nell'emiciclo, del deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sulla vicenda Cospito. "Alfredo Cospito, il 12 gennaio 2023, nella casa circondariale di Sassari, ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella sua battaglia. Questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia?", le parole del parlamentare di Fd'I, accolte dalle proteste delle opposizioni, con il Partito democratico, in particolare, a rallentare l'andamento dei lavori con interventi a titolo personale da parte di tutti i deputati. (Rin)