Cospito: Provenzano (Pd), Donzelli peggiora sua situazione, si dimetta da Copasir e Nordio chiarisca

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Ogni minuto che passa Donzelli peggiora la sua situazione", sottolinea su Twitter il vicesegretario e deputato del Partito democratico, Peppe Provenzano. "Ha rivelato - spiega - informazioni riservate relative a colloqui tra Cospito e un mafioso, facendo da cassa di risonanza, per usarle in modo indegno contro avversari politici, senza chiarire come ne è venuto in possesso. Quelle informazioni prodotte dal Dap sono nella esclusiva disponibilità del ministro della Giustizia. Ecco perché ora è anche dovere di Nordio chiarire. E Donzelli deve dimettersi dal Copasir, perché - conclude Provenzano - con uno come lui nessuno può sentirsi al sicuro". (Rin)