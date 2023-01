Brasile: governo chiede aiuto all'Oms per garantire salute indigeni Yanomami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano intende presentare all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) una risoluzione che garantisca una missione internazionale in difesa della salute delle popolazioni indigene Yanomami, vittime di una emergenza umanitaria. La proposta, riferisce "Agencia Brasil", è stata annunciata dal sottosegretario per la scienza, la tecnologia, l'innovazione del ministero della Salute, Carlos Gadelha, nel corso di una riunione dell'Oms a Ginevra, in Svizzera. "Vorrei annunciare la nostra intenzione di presentare una risoluzione sulla salute delle popolazioni indigene, tema mai trattato prima direttamente dall'Assemblea mondiale della Sanità, con l'obiettivo di garantire il loro diritto alla salute, secondo le loro esigenze e secondo le loro propria amministrazione", ha detto (segue) (Brb)