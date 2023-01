Brasile: governo chiede aiuto all'Oms per garantire salute indigeni Yanomami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso alla sede dell'Oms, il sottosegretario ha chiesto il sostegno anche di altri Stati membri e organizzazioni internazionali per pensare a un modo per "non lasciare indietro nessuno" attraverso un'adeguata regolamentazione su "un tema di grande importanza e che è stato comunemente trascurato", come quello della tutela dei popoli originari amazzonici. "Circa 600 bambini indigeni sono morti negli ultimi quattro anni a causa della negligenza dello stato e della mancanza di politiche pubbliche. Non c'è sviluppo sostenibile, non c'è diritto alla salute in una situazione in cui i bambini muoiono per abbandono", ha concluso Gadelha. (Brb)