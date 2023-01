India: visita presidente Assemblea generale Onu, focus su multilateralismo e cooperazione scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Csaba Korosi, in visita in India (29-31 gennaio), è giunto oggi a Bangalore, nello Stato del Karnataka, dove ha avuto interazioni con ricercatori dell’Istituto indiano di scienza (Iis) e con rappresentanti di organizzazioni della società civile. In particolare, come ha riferito lui stesso su Twitter, i colloqui hanno riguardato la cooperazione scientifica per la gestione delle risorse idriche. Ieri, nella prima tappa della sua visita, a Nuova Delhi, Korosi è stato ricevuto dal primo ministro indiano, Narendra Modi. I due, secondo un comunicato dell’ufficio del premier, hanno parlato della necessità della riforma del sistema multilaterale, tra i cui sostenitori l’India è in prima fila, e delle iniziative programmate per quest’anno dalla presidenza dell’Assemblea, tra le quali la Conferenza sull’acqua. Korosi ha incontrato anche col ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, col quale ha condiviso un pranzo a base di miglio, come ha reso noto Jaishankar. L’India, infatti, ha promosso l’iniziativa dell’Anno internazionale del miglio, proclamato dall’Onu per il 2023. Tra i temi dell’incontro, oltre alla questione del multilateralismo, l’agenda della presidenza indiana del G20 e le sfide globali, tra le quali la guerra in Ucraina.(Inn)