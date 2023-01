Lombardia 2023: Farina (AVS), necessario battere ora il peggio del proibizionismo nostrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla cena antiproibizionista di sabato sera al Leoncavallo parleremo di un mercato enorme, una delega appaltata dallo Stato a mafie di ogni sorta e colore. Solo gli introiti derivanti dalla Cannabis valgono assai più delle accise ripristinate sui carburanti". Lo dichiara Daniele Farina, candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni regionali. "Dunque perché non si legalizza? Perché sono state affossate le politiche di riduzione del danno e del rischio? La domanda è lecita ma la risposta ovvia. È ormai una sorta di concorso esterno che da molti decenni lavora per una tragedia collettiva" prosegue sottolineando che "Regione Lombardia non ha competenze dirette per la modifica del Testo unico sugli stupefacenti, ne ha invece di amplissime sui territori circostanti: dal sistema socio-sanitario alla filiera della Cannabis per usi industriali. Cambiare l'approccio delle politiche in Lombardia su questo tema avrà effetti concreti per la vita di molti e per il contrasto alle organizzazioni criminali". "Nel campo avverso milita il peggio del proibizionismo nostrano, è necessario batterlo ora", ha concluso.(Com)