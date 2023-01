Pensioni: Calderone, il 19 gennaio attivato il tavolo su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 19 gennaio scorso è stato attivato un tavolo specifico sulla riforma delle pensioni”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel seguito della comunicazione delle linee programmatiche alla Commissione Lavoro del Senato. Calderone ha spiegato che al di là degli interventi attraverso la legge di Bilancio che hanno permesso la “pensione anticipata flessibile quota 103, confermato l’ape sociale e l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli ultra settantacinquenni”, attraverso il tavolo di riforma è stato preso atto “delle sollecitazioni arrivate dalle parti sociali in ordine ad alcuni temi delicati come opzione donna”. (Rin)