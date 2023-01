Frosinone: procuratore, per agguato a 18enne ipotesi scontro tra bande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Probabilmente l'aggressione ai danni del 18enne Thomas Bricca di Alatri, in provincia di Frosinone, rientra nell'ambito di uno scontro tra bande. "Stiamo facendo ogni possibile accertamento per individuare i responsabili". Lo ha detto il procuratore di Frosinone Antonio Guerriero durante il sopralluogo ad Alatri nel posto dove ieri sera hanno sparati al 18enne Thomas Bricca. "Sul piano delle ipotesi possiamo supporre che si tratta dello scontro di bande". Thomas Bricca "era con un gruppo ed evidentemente è stato individuato dagli sparatori come appartenente al gruppo contrapposto".(Rer)