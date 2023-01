Famiglia: Spinelli (Fd'I), bene Roccella su libertà donna di avere figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo molto positiva l'audizione di oggi nelle commissioni congiunte Affari costituzionali e Affari sociali da parte del ministro per la Famiglia e la Natalità, Eugenia Roccella. Equità orizzontale, libertà della donna di avere bambini, sussidiarietà: queste le traiettorie principali delle linee di indirizzo del suo mandato ministeriale". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Condivido - aggiunge - la logica intrapresa dal ministro affinché si possano creare reti di servizio e welfare di prossimità per il sostegno alla natalità, trovo infine ottima la collaborazione con altri ministeri per perseguire l'obiettivo della massima attenzione alle mamme, alla demografia, alle famiglie", conclude Spinelli.(Rin)