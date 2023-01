Medio Oriente: presidente palestinese, stop ad azioni unilaterali Israele fondamentale per dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una completa cessazione delle azioni unilaterali israeliane è la base per il ritorno dell'orizzonte politico nel quadro del processo di pace in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, durante l'incontro con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, a Ramallah. "Il nostro popolo non accetterà la continuazione dell'occupazione per sempre e la sicurezza regionale non sarà rafforzata dalla profanazione dei luoghi santi", ha aggiunto Abbas, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Nel suo intervento, il presidente palestinese ha dichiarato: "Siamo pronti a lavorare con l'amministrazione statunitense e con la comunità internazionale per porre fine all'occupazione entro i confini del 1967 e ripristinare il dialogo politico". Abbas ha ribadito che Ramallah ritiene responsabile Israele dell'attuale situazione in Medio Oriente. "La continua opposizione agli sforzi del nostro popolo palestinese per difendere la propria esistenza e i propri diritti legittimi nei forum e nei tribunali internazionali, per fornire protezione internazionale al nostro popolo, è una politica che incoraggia l'occupante israeliano a commettere più crimini e violare legge internazionale", ha affermato Abbas. (Res)