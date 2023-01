Acea: confermata presenza nell'indice Bloomberg sulla parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea conferma anche nel 2023 la presenza nel “Bloomberg genderequality index” (Gei), indice internazionale che misura le performance delle aziende sulla paritàdi genere attraverso cinque criteri: leadership femminile, parità di retribuzione, cultura inclusiva, politiche di contrasto alle molestie sessuali, posizionamento del brand come azienda a favore delle donne. Lo comunica, in una nota, Acea. Il gruppo - prosegue la nota - inserito nell’indice per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto quest’anno il punteggio di 81,58 (su scala 0-100), in miglioramento rispetto all’80,67 ricevuto nel 2022, superiore alle medie del settore utility (73,75) e del campione analizzato (72,94). Sono state ammesse alla valutazione, basata sui dati 2021, complessivamente 485 aziende provenienti da 45 Stati, operative - conclude la nota - in 11 settori produttivi. (Com)