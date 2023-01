Croazia: sindaco Zagabria, raggiunto accordo con società smaltimento rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato raggiunto un accordo tra il sindaco di Zagabria, Tomislav Tomasevic, i sindacati della Zagrebacki Holding - società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della capitale croata - e quelli della società che gestisce il trasporto pubblico a Zagabria (Zet). Lo riporta la stampa locale, secondo cui le parti hanno concordato che la base salariale per tutte e due le società sarà aumentata del 5 per cento dal primo gennaio e di un ulteriore 3 per cento dal primo luglio, mentre la prossima settimana sarà firmato un nuovo contratto collettivo della validità di tre anni. Entro la fine di febbraio saranno adottati inoltre gli aumenti dei coefficienti, questione che aveva dato il via allo sciopero degli addetti dello smaltimento dei rifiuti della capitale croata la scorsa settimana e causato la presenza di cumuli di immondizia non raccolta nelle vie della città. "Abbiamo raggiunto un accordo su un nuovo contratto collettivo e questi tre anni garantiscono pace sociale, stabilità e spazio per aumentare la qualità dei servizi", ha affermato Tomasevic. (Seb)