Sindacati: Azzola (Cgil Roma), pandemia e guerra hanno mostrato mondo del lavoro frammentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- La pandemia "è diventata una vera e propria sindemia: ha fatto emergere con violenza la frammentazione del mondo del lavoro, tanto che ogni ammortizzatore sociale avviato non era sufficiente e a tutti i livelli abbiamo dovuto ricorrere a bonus aggiuntivi per coprire forme di lavoro che il Paese non era nemmeno in grado di censire". Lo ha detto il segretario uscente della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, nel corso del Settimo congresso del sindacato in corso ora al Centro congressi Frentani, a Roma. In quei mesi "l'incessante e meritorio lavoro del sindacato confederale ha dimostrato l'essenzialità della rappresentanza - ha sottolineato - garantendo una gestione corretta delle produzioni indispensabili e dei servizi essenziali insieme ai lavoratori: penso a quelli della sanità, del commercio, delle pulizie che fin dai primi giorni hanno assicurato la continuità delle prestazioni, seppur privi di ogni dispositivo di protezione". (segue) (Rer)