Sindacati: Azzola (Cgil Roma), pandemia e guerra hanno mostrato mondo del lavoro frammentato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre "faticosamente, cercavamo di uscire dalla crisi sanitaria è scoppiata una guerra nel cuore dell'Europa", ha proseguito Azzola. "Non una guerra come tante - ha aggiunto -: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è la prima guerra di aggressione che si realizza in Europa dalla fine del secondo conflitto mondiale. Guerra che sta producendo migliaia di morti tra i civili e centinaia di vittime tra i bambini. Non possiamo abituarci all'idea della guerra, anche se nei giornali e in televisione essa viene spesso, oggi, relegata alle notizie di cronaca, né possiamo considerarla solo per l'effetto negativo che produce sulla nostra economia, seppur l'inflazione e l'aumento dei costi energetici stiano trascinando interi settori del mondo del lavoro verso la povertà. La Cgil ha fatto bene a promuovere e rilanciare un movimento pacifista - ha concluso Azzola - che si riconosca nello slogan della pace prima di tutto. Sono convinto che sia quella la strada che dobbiamo continuare a seguire, con sforzo e impegno ancora maggiori". (Rer)