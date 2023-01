Pd: Rossi, inizio tour per incontrare i circoli Dem Piemontesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta condivisa di un percorso unitario per il Congresso regionale del Partito Democratico non può e non deve 'congelare' il confronto interno. Occorre, invece, rilanciare il dibattito sul territorio chiedendoci quali sono le priorità da perseguire e come fare a partire da compiti dei circoli. Capire insieme come fare dei passi avanti, come invertire la tendenza che vede diminuire i tesseramenti e darci degli obiettivi concreti e misurabili in termini di partecipazione e di radicamento territoriale. Lo ha affermato il candidato alla segreteria regionale del Pd Piemonte Domenico Rossi, annunciato il tour per incontrare i circoli del Pd Piemontesi. "Sabato 4 febbraio sarò a Rivoli e a Novara, domenica 5 a Nichelino e nell’Ovest Ticino. Inoltre, insieme ai segretari provinciali, sto organizzando una serie di incontri, il primo sarà martedì 7 a Torino, per incontrare le coordinatrici e i coordinatori di circolo di tutte le province. Sono proprio i circoli a rappresentare l’infrastruttura fondamentale del partito, senza i quali, non è possibile organizzare l’azione politica. Ho delle proposte su come rilanciare il Partito regionale, ma vorrei anche raccogliere istanze e suggerimenti. Credo sinceramente che dal confronto possano emergere soluzioni e linee condivise per impostare il lavoro dei prossimi anni, a partire dalle prossime elezioni regionali ed europee", ha concluso. (Rpi)