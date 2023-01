Fvg: Fedriga, con Enzo Cainero perdiamo guida valida e persona che sapeva unire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una guida valida e una persona che sapeva consigliare, spronare, unire". Con queste parole il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ricordato oggi Enzo Cainero, il patron delle tappe friulane del Giro d’Italia, durante i funerali nel Duomo di Udine. “Ci lascia un uomo che nelle sue azioni ha sempre agito animato da uno dei più grandi valori cristiani: la generosità verso tutti e la parola buona verso ognuno, sempre con tanta umiltà. Sapeva fare squadra e si metteva alla guida senza mai voler emergere, senza mai prevaricare, operando dietro le quinte in maniera infaticabile, in tutte le sue grandi imprese sportive e professionali”, ha detto Fedriga. “Enzo ha lavorato per il bene collettivo: con il suo profondo amore per la sua terra, con l'entusiasmo che ha contraddistinto tutta la sua vita, ci lascia dentro un seme che dobbiamo far germogliare. Non sarà facile, ma cercheremo di essere all'altezza del suo operato”. (Frt)