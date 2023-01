Cospito: Fratoianni (Avs), se Donzelli non è capace di scusarsi lo faccia Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donzelli, ma non è la prima volta, deve aver perso la testa. Sostenere come ha fatto che chi chiede di rivedere il regime carcerario a cui è sottoposto Alfredo Cospito sia un amico dei mafiosi e dei terroristi è indecente oltre che ridicolo. Un irresponsabile provocatore". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Se non è capace di farlo direttamente sarebbe bene - conclude il leader di SI - che a scusarsi fosse la presidente del Consiglio". (Rin)