Sindacati: Azzola (Cgil Roma), abbandono modello industriale statale sta affaticando servizi e lavoro

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- L'Italia abbandonando il modello industriale delle partecipazioni statali ha affaticato il mondo dei servizi e del lavoro. Lo ha detto il segretario uscente della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, in occasione della relazione al settimo congresso del sindacato locale al Centro Congresso Frentani. "Inizialmente si è abbandonato il modello industriale delle partecipazioni statali, privatizzando veri e propri gioielli nazionali, riconosciuti a livello mondiale - ha detto Azzola -, che, seppur in maniera surrettizia, praticavano le politiche industriali nel nostro Paese. Cito solo Telecom Italia, oggi Tim, Autostrade e Alitalia per esemplificare come un pezzo importante del nostro patrimonio industriale sia stato affossato. Telecom, e mi limito alla storia di questa azienda, era il quinto operatore telefonico del mondo, con partecipazioni in moltissime compagnie telefoniche. Dopo aver portato il telefono in tutti i paesi sparsi della nostra penisola aveva iniziato, negli anni Novanta, a cablare con fibra ottica il nostro Paese con il progetto Socrate, avviato a Milano. Sono passati 35 anni e, grazie alle scelte compiute, in molti luoghi, non solo nelle aree interne e disabitate ma anche nelle periferie povere a fallimento di mercato, termine orrendo per dire che un'opportunità di sviluppo non viene garantita a tutti i cittadini, la nostra rete viaggia ancora con il vecchio doppino in rame". (segue) (Rer)