Sindacati: Azzola (Cgil Roma), abbandono modello industriale statale sta affaticando servizi e lavoro (2)

- "Sono poi arrivate le campagne mediatiche contro il lavoro pubblico che hanno portato al blocco del turn over e della contrattazione - ha proseguito Azzola -. Si è avviata così una stagione di perdita di competenze e know how, che ha aperto la strada alla semplificazione e sburocratizzazione. In realtà, quello che è venuto meno è il controllo del pubblico sulle attività. Oggi, l'insieme dei servizi offerti dal pubblico, a partire da quello sanitario, risultano appesantiti e affaticati, e ciò spalanca la porta a chi sostiene la necessità di privatizzare tutto. È stata avviata una campagna sulla necessità di appaltare le attività delle imprese. Se l'impresa deve concentrarsi sul core business, tutto il resto va assegnato ad aziende che svolgono quelle funzioni. E i risultati, oggi, si vedono: negli alberghi, nei centri commerciali operano, spesso svolgendo la stessa mansione, uomini e donne che sono in competizione e a cui vengono riconosciuti salari e diritti differenti. Lo sanno bene i lavoratori, come pure le tante delegate e i tanti delegati presenti in questa sala. I lavoratori in appalto - ha concluso - entrano in un girone infernale: in occasione di ogni cambio appalto, nonostante decenni di lavoro alle spalle, vedono azzerata l'anzianità di servizio, ridotto l'orario di lavoro, disapplicato il contratto collettivo a favore di contratti che garantiscono e retribuiscono di meno. Nei casi peggiori, perdono direttamente il posto di lavoro". (Rer)