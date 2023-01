Energia: Belgio, oggi verrà spento il reattore nucleare di Thiange 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio chiuderà questa sera il reattore nucleare di Thiange 2, nei pressi di Liegi, nell'ambito del programma di abbandono progressivo dell'atomo stabilito da una legge del 2003. "A partire dalle 18:30 diminuiremo progressivamente la quantità di energia prodotta, per poi arrivare a zero dopo qualche ora", ha detto un portavoce del gruppo francese Engie, che gestisce il reattore. Una volta che saranno interrotte definitivamente le attività della struttura, nel Paese rimarranno cinque reattori in attività, tutti gestiti da Engie. Il Belgio fino alla scorsa estate ne contava sette in totale. Il 23 settembre è stato spento quello di Doel.(Beb)