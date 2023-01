Speciale difesa: Israele-Usa, ministro Difesa Gallant a Blinken, "uniti nella necessità di affrontare l'Iran"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e Israele sono uniti nella necessità di affrontare l'Iran e chiunque minacci la pace e la stabilità. Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante l'incontro con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. Il ministro degli Esteri ha aggiunto: "Parliamo all'unisono quando diciamo che l'Iran non deve acquisire un'arma nucleare e che non tollereremo l'aggressione iraniana". La visita di Blinken in Israele giunge mentre nella regione è in corso un'escalation di tensione, dopo l'attacco contro una struttura della difesa iraniana a Isfahan nel fine settimana. “La sua visita arriva in un momento critico e invia un messaggio chiaro ai nostri avversari e ai nostri partner nella regione", ha proseguito Gallant, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa di Tel Aviv. (Res)