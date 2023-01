Lombardia 2023: La Russa, Fd'I sarà determinante in Consiglio, ma senza alcuna prevaricazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i risultati delle elezioni confermeranno le previsioni, Fratelli d'Italia potrà avere una presenza determinante in consiglio regionale. Non ci saranno divergenze. Tutti avranno pari dignità e saranno tenuti nella giusta considerazione. La scelta di Attilio Fontana, totalmente condivisa da Fdi, ne è la garanzia". Lo afferma Romano La Russa, assessore regionale e vice-coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia. "Il nostro partito - prosegue - non ha mai pensato di prevaricare nessuno, sappiamo bene che cosa significhi essere considerati marginali numericamente. Veniamo da una storia molto lontana, quando era difficile e rischioso soltanto definirsi di destra, e abbiamo subito un ostruzionismo feroce e un'ingiusta emarginazione ideologica. Non commetteremo l'errore di considerarci superiori agli alleati e agli stessi avversari. Con tutti vorremo collaborare lealmente per il bene della Lombardia". (segue) (Com)