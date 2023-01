Lombardia 2023: La Russa, Fd'I sarà determinante in Consiglio, ma senza alcuna prevaricazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, intensificheremo ancora di più la coesione con tutto il centrodestra. La nostra è una coalizione formidabile e sulla strada segnata in questi cinque anni proseguiremo per fare ancora meglio" prosegue. "Fratelli d'Italia è un partito maturo che ha la coerenza politica nel proprio dna ed è anche grazie a questa caratteristica che siamo apprezzati dai nostri elettori. Aggiungo che al Presidente Fontana, che è il candidato di tutta la coalizione di centrodestra, garantiremo la massima collaborazione e il massimo sostegno. Le polemiche, strumentalmente sollevate in questi giorni dai sostenitori di Majorino, fanno parte di una più vasta strategia del centrosinistra che si illude, vanamente, di indebolire la nostra coalizione. Abbaiano alla luna, sapendo che ancora una volta i cittadini non li seguiranno", conclude La Russa. (Com)