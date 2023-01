Cooperazione: Comunità Sant'Egidio su premio Zayed, "grande onore" riceverlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Comunità di Sant'Egidio "è un grande onore ricevere il premio Zayed per la Fratellanza Umana", istituito nel solco dello storico documento firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam Al-Tayeb nel 2019 ad Abu Dhabi. Lo scrive in una nota il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, per il quale il premio "rappresenta un forte incoraggiamento a proseguire nell’impegno in favore della fraternità, della pace e del servizio ai più poveri nel mondo". Giunto alla sua quarta edizione, il premio, che verrà consegnato il prossimo 4 febbraio ad Abu Dhabi, riconosce alla Comunità di Sant’Egidio – insieme alla co-premiata pacificatrice kenyota “Mama Shamsa” – di avere contribuito “alla costruzione di un mondo più pacifico e compassionevole attraverso l’avanzamento dei valori della fraternità umana e l'esempio ispiratore della promozione della coesistenza pacifica”. Tra le motivazioni del premio a Sant’Egidio, “il contributo al successo dei negoziati di pace e alla risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia religiosa e il dialogo interculturale”, citando in particolare il Mozambico e il Guatemala. Viene inoltre riconosciuto il valore del programma dei Corridoi Umanitari, promossi dalla Comunità a partire dal 2016, per “l’integrazione dei rifugiati nelle società ospitanti”. (Com)