Cospito: Serracchiani (Pd), intervenga Fontana su Donzelli

23 luglio 2021

- "Abbiamo posto in conferenza dei capigruppo, come questione prioritaria, la soluzione di quello che si è verificato questa mattina. Credo che debba farlo in prima persona il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, perché evidentemente la persona dell'onorevole Donzelli ritiene di non poter fare da solo questo passo". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, in merito alle parole del deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sulla vicenda Cospito. (Rin)