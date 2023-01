Piemonte: Assoviaggi su passaporti, istituire sportello dedicato a clienti agenzie viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la questione passaporti occorre istituire uno sportello dedicato ai clienti delle agenzie di viaggio. E' la proposta lanciata da Assoviaggi-Confesercenti contenuta in una lettera inviata questa mattina al questore di Torino. "Immaginiamo – ha spiegato Irene Ciccarelli. presidente di Assoviaggi-Confesercenti – un ufficio al quale possano rivolgersi coloro che hanno intenzione di partire e svolgono le pratiche del viaggio tramite agenzia, la quale potrebbe anche provvedere direttamente a fissare l’appuntamento con l’ufficio stesso. Il che consentirebbe di dare maggiori certezze al cliente: certezze senza le quali molti non prenotano o prenotano viaggi per i quali il passaporto non serve. (segue) (Rpi)