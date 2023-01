Piemonte: Assoviaggi su passaporti, istituire sportello dedicato a clienti agenzie viaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma per noi agenzie ciò significa subire perdite ingenti: in termini di valore, un conto è un viaggio a Praga e un conto è un viaggio a Dubai. Credo che anche la questura ne avrebbe un vantaggio in termini di riduzione delle code e della pressione sugli uffici. Contiamo di illustrare la nostra proposta al questore, al quale abbiamo chiesto un incontro. Finora ogni agenzia di viaggio in media ha perso 13 mila euro di fatturato e ha dovuto rinunciare a vendere 7 viaggi: il che significa per le agenzie del solo Piemonte un buco di quasi 8 milioni. Dati preoccupanti, che ci stanno impedendo di cogliere pienamente la robusta ripresa che caratterizza il settore del turismo dopo gli anni difficili del Covid", ha concluso Ciccarelli. (Rpi)