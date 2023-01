Frosinone: sindaco Alatri, telecamere hanno ripreso aggressori 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scooter dei responsabili dell'aggressione ai danni del 18enne Thomas Bricca di Alatri, in provincia di Frosinone, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. "Lo scooter degli aggressori é stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a circa 100 metri dal luogo dell'aggressione". Lo ha detto il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca arrivato in via Liberio nel rione Vimeri ad Alatri dove ieri sera è stato ferito il 18enne Thomas Bricca. "Le telecamere ad Alatri ci sono, certamente non quante ne vorremmo dato che il territorio è molto vasto". I ragazzi dicono di aver paura ad uscire la sera. "Sbagliano - commenta il sindaco -. Alatri è tranquilla ma come ogni città ha le sue criticità". A proposito delle risse il sindaco ha detto "ne avevo segnalate due, quella di sabato e di domenica. A cui hanno partecipato non solo gente di Alatri". (Rer)