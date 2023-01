Pil: Turco (M5s), crediti imposta fonte di crescita, governo si ravveda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dagli Stati Uniti all'Unione europea, emerge sempre più nitidamente che uno degli strumenti economici individuati per far fronte alle necessità di massicci investimenti nella transizione ecologica è rappresentato dai crediti d'imposta. Dall' 'Inflation reduction act' americano al 'Green deal industrial plan' dell'Unione europea, entrambe le sponde dell'Atlantico decidono di sostenere gli investimenti di imprese e cittadini in energie pulite e risparmio energetico riconoscendo un'ampia possibilità di ricorso ai crediti d'imposta. Sono gli stessi crediti d'imposta su cui il M5s ha basato il superbonus 110 per cento e Transizione 4.0, due misure di investimento che hanno dato un contributo indiscutibile non solo alla crescita del 6,7 per cento del Pil nel 2021, ma anche a quella del 2022, che oggi l'Istat ha certificato in un +3,9 per cento. Livelli che non si vedevano da decenni. Per questo torniamo a chiedere al Governo di ravvedersi e di restituire non solo superbonus e Transizione 4.0 a tutte le loro potenzialità, dopo gli sciagurati ridimensionamenti degli ultimi provvedimenti, ma di ristabilire un fluido e sicuro meccanismo di circolazione dei crediti d'imposta. Anche perché nel certificare l'ottima performance del Pil nel 2022, l'Istat ha contemporaneamente stimato un -0,1 per cento del quarto trimestre del 2022 rispetto al trimestre precedente, che certo non lascia ben sperare. Di più, perché secondo le ultime previsioni dell'Onu, nel 'World Economic Situation and Prospects 2023', l'Italia andrà quest'anno in recessione, con un Pil a -0,3 per cento, mentre l'Ue sarà praticamente in stagnazione, con una previsione di crescita del +0,2 per cento. Rispetto a tutto questo il Governo Meloni ha risposto con una Legge di bilancio marcatamente austeritaria, che consapevolmente si arrende a una crescita zero, rinunciando a vere politiche di investimento espansive". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. (Com)