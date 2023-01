Francia: Berger (Cfdt), a manifestazione odierna contro riforma pensioni più gente del 19 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione alle manifestazioni contro la riforma delle pensioni che si stanno tenendo oggi in tutta la Francia è maggiore rispetto alla prima mobilitazione del 19 gennaio scorso. Lo ha detto il segretario generale della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger. La protesta interessa vari settori. TotalEnergies ha annunciato un'adesione del 55 per cento nelle sue raffinerie (contro il 65 per cento di due settimane fa) mentre la Confederazione generale del lavoro parla di una partecipazione compresa tra il 75 il 100 per cento. Il ministero dell'Educazione ha invece registrato un'adesione del 26,65 per cento nelle primarie e del 25,22 per cento nelle secondarie. Il sindacato Snes-Fsu ha invece annunciato il 55 per cento tra gli insegnanti di medie e superiori.(Frp)