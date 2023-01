Lombardia: Trapletti (Spi Cgil), per un errore burocratico l'Ats Bergamo non dà esenzione a tre donne over 90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre donne di 99, 93 e 92 anni non riescono a ottenere l’esenzione del ticket sanitario a causa di un errore burocratico di attribuzione di codice. Le donne non possono presentare i documenti richiesti e adesso si trovano in un limbo da cui non riescono a uscire. È la vicenda che denuncia Federica Trapletti, della Segreteria Regionale dello SPI CGIL Lombardia. "Ciò che si sta verificando con ATS Bergamo sulle contestazioni per esenzioni ticket è una situazione inaccettabile" afferma Trapletti spiegando che "il 18 gennaio - e nuovamente il 30 - abbiamo segnalato formalmente a Regione Lombardia che le tre signore hanno erroneamente utilizzato il codice di esenzione E04 (pensione minima età superiore a 60 anni, reddito non superiore a 8.263,31 euro), mentre loro rientrerebbero nell'esenzione di tipo E01, in quanto non sono titolari di una pensione minima, ma di pensioni basse e bassissime. A loro, l'ATS richiede di produrre la documentazione comprovante la condizione reddituale, che purtroppo non è possibile reperire in quanto, essendo queste contestazioni risalenti all'anno 2012, nel cassetto fiscale delle tre donne si può risalire alla dichiarazione dei redditi di quegli anni solo se è stato fatto il modello 730: percependo le tre pensionate redditi così bassi, non hanno motivo per fare il 730". Questa è "una burocrazia che rallenta i processi soprattutto ai danni dei più fragili - sottolinea - a oggi risulta che solo Ats Bergamo sta assumendo questo comportamento vessatorio. Così come si sono incrociati i dati per verificare l'utilizzo improprio del codice E04, si potrebbero incrociare anche per verificare il diritto al codice E01. Questi sono solo tre dei numeri casi che lo SPI di Bergamo sta affrontando con l'Ats di Bergamo, senza che quest'ultimo trovi una soluzione. Non è giunta né dalla Regione né dall'Ats Bergamo alcuna risposta: il loro silenzio su tale vicenda è assordante".(Com)