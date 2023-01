Spagna: Vox vincola afflusso massiccio di immigrati clandestini con radicalizzazione jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna, come il resto dell'Europa, vive "sotto la minaccia jihadista". Questo il punto di vista del partito sovranista Vox, che ha chiesto al governo di considerare l'afflusso massiccio di immigrati clandestini e il rischio di radicalizzazione una "questione di interesse per la sicurezza nazionale". È quanto si legge in una proposta non legislativa depositata da Vox al Congresso dei deputati dopo l'attacco perpetrato la scorsa settimana ad Algeciras, in provincia di Cadice, da un cittadino marocchino sottoposto a procedura di espulsione a causa della sua situazione irregolare in Spagna dal giugno 2022. L'uomo ha ucciso un sacrestano e provocato quattro feriti in due chiese della città andalusa. Il partito guidato da Santiago Abascal ha chiesto, pertanto, all'esecutivo di stanziare tutte le risorse umane e materiali necessarie per "prevenire, proteggere e dissuadere il processo di radicalizzazione del terrorismo jihadista". (segue) (Spm)