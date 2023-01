Spagna: Vox vincola afflusso massiccio di immigrati clandestini con radicalizzazione jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Vox al Congresso dei deputati, Ivan Espinosa de los Monteros ha denunciato il fatto che iniziative parlamentari simili sono state precedentemente respinte da Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), dal Partito popolare (Pp) e da Ciudadanos (Cs) ma ora ha chiesto il sostegno per frenare "l'islamizzazione" in Spagna in quanto ritenta una "una cultura incompatibile con la civiltà occidentale". Vox ha chiesto al governo spagnolo di "smettere di mettere a rischio i cittadini, di trascurare la loro sicurezza e di voltare le spalle alla realtà in nome di un buonismo che sta costando vite umane". (Spm)