Cospito: Richetti (Azione-Iv), inaccettabile Donzelli, non si fermi Parlamento

24 luglio 2021

- Le parole di Donzelli “sono inaccettabili e sanno di provocazione, che risulta ancora più grave se a pronunciarle è il vicepresidente del Copasir”. Lo ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. “Donzelli – ha proseguito – deve scusarsi, perché non si può essere così sprovveduti da non comprendere l'infondatezza di queste accuse; altrimenti si è in malafede”. “Amareggia che l'espressione del Parlamento sulla costituzione della commissione Antimafia sia mortificata da polemiche inadeguate che impediscono di procedere spediti alla definizione di un organo fondamentale nel contrasto alle mafie", ha concluso. (Rin)