Speciale energia: Brasile-Germania, Berlino pronta a donare 200 milioni di euro per l'Amazzonia

- La Germania è pronta a donare immediatamente fino a 200 milioni di euro al Brasile per aiutare il Paese sudamericano a realizzare un piano straordinario per l'Ambiente già nei primi cento giorni di governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha detto la ministra per la Cooperazione e lo sviluppo economico della Germania, Svenja Schulze, nel corso di un'intervista con il quotidiano "Folha de Sao Paulo". L'annuncio dello stanziamento dovrebbe avvenire al termine della visita di Stato del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Brasilia. La ministra ha anticipato Scholz di qualche giorno, incontrando nel corso del fine settimana rappresentanti di sindacati, società civile e imprese per affrontare i temi legati all'energia sostenibile. (Brb)