Speciale energia: Saudi Aramco firma accordi da 7,2 milioni dollari per trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha firmato oltre cento tra accordi e memorandum di intesa dal valore complessivo di 7,2 milioni di dollari per favorire la trasformazione digitale della compagnia. Lo ha annunciato la stessa Saudi Aramco nel corso del Forum Iktav (Saudi Aramco’s In-Kingdom Total Value Add), che ha preso il via a Dhahran, città situata sulla costa orientale dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo di evidenziare gli sforzi di localizzazione in aree chiave quali digitale, sostenibilità, industria e settore manifatturiero e incoraggiare opportunità per le imprese locali impegnate ad “aumentare il contenuto locale all'interno dell'economia energetica saudita”. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Attaqa”, gli accordi siglati da Saudi Aramco mirano a sostenere lo sviluppo di un sistema industriale diversificato, sostenibile e competitivo a livello globale. La società ha anche annunciato la creazione di “Aramco Digital Company”, compagnia interamente posseduta da Saudi Aramco e che mira ad accelerare il processo di trasformazione digitale in Arabia Saudita, Medio Oriente e Nord Africa. Il programma Iktav incoraggia i fornitori a stabilire sedi regionali in Arabia Saudita. Dal lancio di Iktav, nel 2015, la percentuale di localizzazione è passata dal 35 per cento al 63 per cento del 2022, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita "Spa". Aramco ha istituito più di 16 centri di formazione in dieci città saudite, coprendo più di 60 settori commerciali, mentre sono stati effettuati più di 150 investimenti, compresi quelli per prodotti fabbricati per la prima volta nel Paese. (Res)