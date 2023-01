Speciale energia: Gentiloni, mercoledì comunicazione della Commissione su piano industriale per il Green deal europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì la Commissione europea presenterà la comunicazione sul piano industriale del Green deal per un'era a "emissione nette zero". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, nel corso di una conferenza stampa a Berlino con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. La comunicazione della Commissione, che rappresenta la risposta europea alla legge per la riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti, sarà presentato "in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio", ha confermato Gentiloni in conferenza stampa. "Naturalmente, questo è un cappello, un quadro di riferimento che dobbiamo riempire. Daremo un contributo con questa comunicazione e poi saremo incaricati dal Consiglio di entrare nel dettaglio per valutare le esigenze", ha concluso il commissario europeo. (Geb)