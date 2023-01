Speciale energia: Germania, Scholz in Cile e Argentina, agenda economica su materie prime ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha concluso la visita in Cile, seconda tappa di una missione latinoamericana iniziata sabato in Argentina e che lo porta in Brasile. Un giro che Scholz ha disegnato per incrociare la necessità della Germania di avere accesso diretto a importanti riserve di materie prime e l'ambizione latinoamericana di giocare un ruolo strategico nella crisi energetica globale. Accompagnato da circa 40 imprenditori, Scholz ha assicurato a Santiago investimenti nell'estrazione e produzione di litio, risorsa di cui il Cile ha le maggiori riserve al mondo. Un asset cruciale per la competitiva industria automobilistica tedesca, visto il ruolo essenziale che il litio ha nella produzione delle auto elettriche. Ma la presenza tedesca in Cile, in Argentina e Bolivia - il cosiddetto "triangolo del litio", su cui si trova il 57 per cento delle risorse mondiali del metallo - è ancora timida, soprattutto se confrontata con quella cinese, che vanta anni di lungimiranti investimenti nella regione, ma anche confronto a quella statunitense. (Abu)