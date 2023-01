Speciale energia: Autonomia, Santillo (M5s), con riforma Calderoli addio Sud come hub energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci chiediamo se il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si stia rendendo conto fino in fondo dei rischi altissimi che il Paese corre con il progetto di autonomia differenziata coltivato dalla Lega. Un progetto che, tra l'altro, cozza fragorosamente contro il piano meloniano di un Sud hub energetico, come centro di un non meglio precisato piano Mattei sull'energia. La proposta di autonomia differenziata del Carroccio, infatti, non spiega come verranno finanziati i Lep, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni che riguardano, oltre a sanità e istruzione, anche settori prettamente infrastrutturali come porti, aeroporti, reti di trasporto e navigazione e trasporto dell'energia. Né prevede nulla a proposito del finanziamento del fondo perequativo, che serve a colmare le distanze tra territori a seconda della loro capacità fiscale. E proprio la perequazione infrastrutturale è uno dei passaggi irrinunciabili per colmare i gap territoriali del Paese. Confidiamo che che la Meloni e il suo partito, Fd'I, sappiano valutare la gravità del tentativo dei loro alleati di governo". Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera. (Com)