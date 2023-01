Speciale energia: Bosnia, città di Mostar prima ad avviare costruzione centrale solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mostar sarà la prima in Bosnia Erzegovina ad avviare la costruzione di una centrale solare per le proprie esigenze comunali. Lo ha annunciato il sindaco della città, Mario Kordic, ripreso dal sito "eKapija". "Sulla base dell'analisi del potenziale in relazione al numero di ore di sole e alle variazioni dei prezzi dell'elettricità a livello globale, abbiamo deciso di costruire un impianto solare di 60 megawatt", ha annunciato Kordic. Il sindaco di Mostar ha aggiunto che in relazione alle esigenze della città, per quanto riguarda l'impianto di illuminazione pubblica e altre spese, "questa capacità produttiva ridurrà sensibilmente il costo dell'energia elettrica", e ha sottolineato che si stanno solo aspettando i permessi necessari per l'inizio della costruzione dell'impianto solare già quest'anno. (Seb)