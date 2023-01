Speciale energia: Decreto Isab, Peluffo (Pd), energia è settore strategico, vigileremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo e condividiamo le finalità di un intervento normativo che preservi e metta in sicurezza un asset industriale e strategico ma restiamo perplessi sulle modalità e sull'oggettiva debolezza degli strumenti utilizzati". Lo ha detto Vinicio Peluffo, capogruppo del Pd in commissione Attività produttive nel dichiarare in Aula alla Camera il voto di astensione del proprio gruppo al decreto sulla tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. "Al governo - ha proseguito Peluffo - chiederemo di riferire periodicamente al Parlamento sull'operatività di questo decreto e sulla procedura di vendita dell'impianto Isab di Priolo Gargallo di proprietà della Lukoil, perché si tratta di un settore strategico per la nostra economia. A noi interessa che si facciano le scelte giuste per il Paese, così interpretiamo il nostro ruolo di opposizione, nel merito e senza sconti". Peluffo ha sottolineato che "la cessione dell'impianto della Lukoil alla società Trafigura è una buona notizia, che permette di ragionare in termini di continuità produttiva e occupazionale, ma adesso dovrà essere oggetto di attenta verifica e dovrà ottenere tutte le autorizzazioni, seguire le usuali procedure inerenti alle normative Antitrust, quelle riguardanti i poteri speciali cosiddetti Golden power e dovrà rispondere appieno ai requisiti in termini di produzione, di occupazione, di rispetto ambientale e degli impegni richiesti sul piano della riconversione verde del sito produttivo e del suo rilancio industriale. Noi dobbiamo rimanere assolutamente vigili - ha concluso l'esponente del Pd - e sorvegliare con molta attenzione che si tratti di un'operazione industriale di rilancio e non di un tentativo di speculazione, che i livelli occupazionali siano garantiti, che la questione ambientale sia centrale e che la transizione ecologica sia corroborata da un piano ambizioso e definito". (Rin)