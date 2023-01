Imprese: confermata collaborazione tra Teleperformance Italia e Fondazione Onlus Soleterre nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teleperformance Italia rinnova anche nel 2023 la sua collaborazione con Soleterre, la Fondazione Onlus che lavora per il riconoscimento e l'applicazione del Diritto alla Salute, fornendo cure e assistenza medica. Soleterre è molto attiva e presente anche a Taranto con iniziative specifiche in ambito sanitario, impegnandosi per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico, sia a livello individuale che collettivo. Nei giorni scorsi, durante l'Hrc Barcamp 2023, l'Osservatorio sull'evoluzione dei trend Hr, una vera e propria maratona di sharing e visioni, Teleperformence Italia e Soleterre hanno tracciato un bilancio di 3 anni di collaborazione e presentato i nuovi progetti già in cantiere. Per il 2023 il partenariato tra l'azienda e la Fondazione Onlus, conferma intanto lo "Sportello di Ascolto" messo a disposizione dei dipendenti di Teleperformance e gli incontri di gruppo, questi ultimi da svolgere nell'anno in corso finalmente tutti in presenza. A queste due attività si aggiungeranno meeting a tema che punteranno al benessere della comunità, rendendola un luogo dove potersi sentire al sicuro. "Sportello d'ascolto" e incontri di gruppo. Si tratta di iniziative di aiuto e sostegno avviate a partire da gennaio 2021 e rivolte ai dipendenti di Teleperformance. La pandemia aveva messo in evidenza una serie di criticità dovute anche all'utilizzo, necessario, dello smart-working. Il management di Teleperformance ha ritenuto pertanto opportuno mettere a disposizione delle persone che vivono la comunità aziendale una psicologa clinica, predisponendo un calendario di appuntamenti con degli slot individuali. A questo primo intervento mirato, se n'è aggiunto un secondo, sempre rivolto ai dipendenti: incontri di gruppo che puntavano alla comunicazione di eventuali criticità in forma condivisa. (segue) (Com)