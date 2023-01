Imprese: confermata collaborazione tra Teleperformance Italia e Fondazione Onlus Soleterre nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno psicologo ha formato nel corso dei mesi nove gruppi di dieci persone ciascuno, che si sono incontrate da remoto in 4 appuntamenti ogni 15 giorni. Entrambe le iniziative sono state messe a disposizione per le sedi Teleperformance di Roma e Taranto e hanno avuto un riscontro positivo, al di là di ogni possibile previsione, in termini di adesione, a dimostrazione di come l'intuizione di puntare sul benessere psicologico sia stata vincente. "Siamo partiti da un presupposto: bisogna cercare di far stare bene le persone a cominciare da dove vivono", spiega Gianluca Bilancioni, Hr director Teleperformance Italia, che aggiunge: "L'incontro con Soleterre, una realtà straordinaria per come opera nel concerto, ci ha permesso di mettere in pratica questo concetto, costruendo per noi un servizio mirato e di qualità. Sono tre anni, in verità, che Telepeformance sta cambiando pelle modificando la modalità di approccio alle persone. E di questo ne siamo orgogliosi. Abbiamo portato avanti una rivoluzione culturale riattivando energie e passioni che in realtà ci sono sempre state, bastava riaccenderle. Questa modalità di supporto improntata sull'ascolto dei nostri dipendenti, ha rianimato la loro soddisfazione in rapporto all'azienda, e come diretta conseguenza ha portato un vantaggio in termini di risultati economici. Non è solo un modo di dire: se le persone stanno meglio, lavorano meglio, e a beneficiarne è l'azienda stessa. Le attività che abbiamo fatto in questi anni non solo vanno confermate ma vanno ampliate. Soleterre per noi oramai è un punto di riferimento". (Com)