- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 6,8 per cento nell’anno fiscale 2022-23, che si concluderà a marzo; del 6,1 per cento nel 2023-24, che inizierà ad aprile, e del 6,8 per cento nell’esercizio successivo, 2024-25. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi). Le previsioni, contenute nell’ultimo aggiornamento al rapporto “World economic outlook”, pubblicato oggi, confermano quelle di ottobre.(Was)