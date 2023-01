Padova: Ostellari, grazie per operazione contro antagonisti, lo Stato non arretra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può discutere di tutto, ma bisogna farlo a partire dal rispetto delle regole. Intimidazioni, occupazioni, minacce e violenza non sono strumenti di dialogo e vanno respinte a priori. Ringrazio il questore di Padova Antonio Sbordone, il prefetto Raffaele Grassi e le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri che hanno partecipato all'operazione che ha avuto luogo oggi a Padova e dato esecuzione alle ordinanze cautelari emesse dal Tribunale locale. I cosiddetti antagonisti sono avvisati: lo Stato non arretra di fronte a chi minaccia o usa violenza contro le donne e gli uomini in divisa". Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e senatore Lega.(Rin)