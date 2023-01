Romania: Commissione Ue approva piano per creazione Banca romena per investimenti e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, una misura proposta da Bucarest da 1,6 miliardi di euro per la creazione della Banca romena per gli investimenti e lo sviluppo. Nella proposta presentata dalla Romania, la Banca mirerà a sostenere lo sviluppo economico e sociale, la competitività, l'innovazione e la crescita dell'economia romena. Il piano prevede che la banca sia un'entità interamente di proprietà dello Stato, con il ministero delle Finanze come azionista, e che operi sotto la supervisione della Banca centrale di Romania. L'aiuto assumerà la forma di un'iniezione di capitale fino a 608 milioni di euro, di cui si stima che 10 milioni di euro vengano ricevuti nel 2024 nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), una sovvenzione di 1,4 milioni di euro e garanzie statali per un valore di 992 milioni di euro. (segue) (Beb)